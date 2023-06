No sexto mês de gestação, Fernanda Lacerda revela quanto engordou até agora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 13:51 Compartilhe

A influenciadora Fernanda Lacerda acaba de entrar no sexto mês de gestação e revelou o quanto engordou até agora.

Na última quarta-feira (28), ela usou os Stories de seu Instagram para mostrar aos seguidores mais uma visita médica e compartilhar a evolução da gradidez.

Fernanda contou que conseguiu manter a média de um quilo por mês.

“Foram 6 quilos em seis meses”, disse ela.

A influenciadora lembrou que foi preciso se manter longe de atividades físicas no início da gestação, pois exames haviam apontado descolamento de placenta, o que representa risco para o bebê.

“Acabei ficando dois meses de repouso por conta do descolamento da placenta. Em junho, voltei aos exercícios, com um treino bem leve e estou me sentindo muito melhor”, disse ela, de acordo com publicação no site da revista Quem desta quinta-feira (29).

Famosa por ter interpretado a Mendigata do programa Pânico, Fernanda confirmou o fim do relacionamento com o namorado, o empresário carioca Anderson Cavalcanti, após a notícia da gravidez.

“Desde que descobri (a gravidez), nosso relacionamento deu uma esfriada em vez de nos conectar. Vou dar tempo ao tempo. Nada como tempo para curar”, declarou ela, segundo o site, destacando poder contar com uma rede de apoio, formada pelos familiares e por amigos.

Confira a publicação de Fernanda Lacerda no Instagram:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias