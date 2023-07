‘No Sentimento’: Felipe e Rodrigo gravam DVD em Goiânia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 8:00 Compartilhe

Com mais de 238 milhões de áudio e vídeo em streams com seu primeiro audiovisual, “No Sentimento”, Felipe & Rodrigo vem se destacando nas plataformas de música como a grande revelação do sertanejo no último ano. Celebrando as conquistas de seu primeiro projeto, os amigos se preparam para filmar um novo DVD, que promete elevar ainda mais a marca da dupla no gênero.

O novo audiovisual do duo tem gravação agendada para o próximo dia 2 de agosto, na Arena Multiplace, e vai reunir gigantes da música como Matheus & Kauan, Simone Mendes e Guilherme & Benuto.

“Estamos a todo vapor trabalhando nos detalhes deste DVD. Como inspiração, pensamos em algo relacionado a tempo, inclusive, colocamos algumas mandalas com ponteiros que remetem a um relógio”, conta Felipe.

“Este DVD é a nossa virada de chave. O primeiro trabalho mostrou a gente para o Brasil. E nossa expectativa para este de agora é consolidar a dupla e acertar em mais algumas músicas”, completa Rodrigo.

Com uma setlist de 10 a 12 músicas, entre regravações do primeiro projeto de sucesso e algumas inéditas, como “Boa Sorte Pra Você”, composição do Henrique & Juliano, o audiovisual traz como direção artística e cenografia assinada por Fernando Trevisan (Catatau), enquanto a produção musical ficou sob responsabilidade de Eduardo Pepato.

Com marca de mais de 100 milhões de views no YouTube, Felipe & Rodrigo conquistaram 3,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e vem se destacando no cenário sertanejo desde setembro de 2022, quando lançaram “Média Boa”, single que alavancou o nome da dupla no Brasil.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias