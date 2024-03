No RTI, BC projeta IPCA de 0,24% em março e 0,35% em abril de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/03/2024 - 9:02 Para compartilhar:

O Banco Central (BC) divulgou nesta quinta-feira, 28, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), suas projeções de inflação de curto prazo, que abarcam os meses de março a junho. A previsão do BC para o IPCA – o índice oficial de inflação – para março é de alta de 0,24%. Já a projeção para abril é de aumento de 0,35% e, para maio, é de elevação de 0,27%. A estimativa para junho é de alta de 0,15%.

Segundo o documento, a revisão na projeção de março em relação ao relatório anterior foi influenciada pela variação menor no subitem passagem aérea e em produtos in natura. “O cenário de referência até junho contempla variações abaixo das observadas nos últimos três meses, em linha com a sazonalidade mais favorável do período”, explicou a cúpula do BC.

O RTI explicou que, descontados os efeitos sazonais, a projeção é consistente com ritmo de desinflação mais lento do que o observado entre 2022 e 2023. “A variação menor nos preços ao consumidor deve ter contribuição relevante dos preços da alimentação no domicílio, em particular de alimentos in natura e de arroz e feijão, que apresentaram variações acentuadas nos três meses até fevereiro”, pontuou.

Por outro lado, segue o relatório, leites e derivados, em período de entressafra para a captação do leite in natura, devem continuar com variações mais elevadas.

Os preços de bens industriais devem manter variações relativamente baixas, conforme as expectativas do BC, já que os preços ao produtor de bens industriais continuam com evolução benigna, segundo a autoridade monetária, ainda que haja sinais de reajustes maiores nos preços de bens finais.

“O período até junho deve incorporar os efeitos do reajuste de preços máximos de medicamentos, típico do período, que devem contribuir para variação ainda elevada no segmento de preços administrados”, salientou.

O RTI enfatizou também que o segmento de serviços deve apresentar variações mais baixas, passado o efeito sazonal do reajuste de mensalidades escolares. No componente subjacente, um dos pontos mais acompanhados pelo BC e o mercado financeiro, a perspectiva é de desaceleração gradual. “Ainda que a sazonalidade nesse componente seja menos pronunciada, os dois primeiros meses do ano concentram variações mais altas, que não devem ser observadas nos meses até junho.”

O BC acrescentou que, no subitem serviço bancário, não se esperam variações como as observadas entre dezembro e fevereiro. “Por fim, a variação mensal da média dos núcleos de inflação deve permanecer em patamar acima da meta de inflação, dentro do intervalo de tolerância.”

