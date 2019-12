No RS, plantio de soja atinge 94% da área e do milho, 92%

São Paulo, 19 – O plantio da soja no Rio Grande do Sul atinge 94% da área projetada para 2019/20 e o milho alcança 92%, informou nesta quinta-feira, 19, a Emater. Com soja devem ser semeados 5.978.967 hectares e com milho, 777.442 hectares. Segundo a Emater, no norte do Estado, que corresponde a um terço das áreas cultivadas com soja, as lavouras apresentam bom desenvolvimento – algumas áreas têm crescimento limitado devido à baixa umidade no solo. “Na região de Erechim, a semeadura da soja foi concluída e as lavouras estão 100% na fase de germinação e desenvolvimento vegetativo, apresentando bom aspecto.”

Quanto ao milho, das lavouras implantadas, 32% estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 20% em floração, 42% em enchimento de grãos e 6% em maturação. “Na regional de Santa Rosa, 2% das lavouras já foram colhidas. No geral, as lavouras apresentam bom desenvolvimento, boa aparência e baixo índice de ataque de pragas e de incidência de doenças.”

A Emater diz que o plantio de arroz está em fase final, com 99% da área de 944.549 hectares semeada.