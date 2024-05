No RS, Lula defende solidariedade e critica fake news

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/05/2024 - 17:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 15 MAG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exaltou hoje (15) a solidariedade das pessoas que trabalham como voluntárias na reconstrução do Rio Grande do Sul e criticou a divulgação de fake news.

Lula agradeceu a presença do governador Eduardo Leite (PSDB) no evento realizado na cidade de São Leopoldo e afirmou que é necessário trabalhar como uma “orquestra” para reconstruir o Rio Grande do Sul.

Ele criticou as pessoas, que classificou como “nojentas”, que divulgam notícias falsas e falou em “vândalos” que disseminam o ódio nas redes sociais.

Lula fez uma comparação com o governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL), e assegurou que agora há um espírito de “solidariedade”. (ANSA).