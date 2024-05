No RS, clube de livros por assinatura mostra sala inundada; edições únicas foram perdidas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 10:53 Para compartilhar:

O clube de livros por assinatura TAG Livros usou suas redes sociais para exibir como ficou o galpão onde eram estocadas as obras na cidade de Porto Alegre, após as enchentes que atingem o Estado do Rio Grande do Sul.

Em um post feito nas redes sociais, a empresa publicou algumas fotos do Instituto Caldeira, onde ficavam livros autografados e obras únicas, mostrando o grande estrago do local por conta da água.

“Impossível não nos emocionarmos com as imagens da nossa sala no Instituto Caldeira. Nossos livros, criados com todo carinho, boiando em meio às águas da enchente. Ainda não podemos dimensionar ao certo todas as perdas: as edições únicas, autografadas, as memórias da nossa história e da nossa comunidade leitora”, diz o post.

O texto termina com um apelo: “O que sabemos apenas é que nunca precisamos tanto como agora desse senso tagger de união, de estarmos de mãos dadas. Vai passar e lembraremos com muito carinho de todos vocês que reconstruíram com a gente a literatura, a cidade e o Rio Grande do Sul”.

Rapidamente, os fãs da TAG Livros usaram os comentários do post para prestar solidariedade nesse momento difícil. “A água não vai levar o propósito da TAG embora. Isso vai passar, queridos. Um abraço apertado”, disse um. “Vou voltar a assinar a Tag. Força, vocês não estão sozinhos”, falou outro. “Toda força pra tag e taggers. Vai passar”, escreveu um terceiro.