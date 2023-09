No RS, ampliação do calendário permitirá cultivo de soja e milho nas mesmas áreas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2023 - 8:56 Compartilhe

Brasília, 18/09 – A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul avalia que a extensão em 20 dias do calendário de plantio de soja da safra 2023/24 permitirá o cultivo de soja e milho nas mesmas áreas. “Se criaram condições favoráveis para o desenvolvimento do milho e da soja nas mesmas áreas, a fim de proporcionar segurança na cadeia da produção agropecuária do Rio Grande do Sul, que é afetada fortemente pela safra do milho, além de fortalecer medidas fitossanitárias e o enfrentamento da ferrugem asiática no Estado”, disse o secretário de Agricultura, Giovani Feltes, em nota. Segundo ele, algumas regiões demandam uma janela maior de cultivo em virtude do plantio de milho verão e das culturas de inverno.

A ampliação do período de 100 para até 120 dias foi autorizada pelo Ministério da Agricultura, a pedido das entidades de produtores gaúchos, conforme portaria publicada nesta sexta-feira. A pasta dividiu o calendário de semeadura do Estado em três regiões. A região sul-sudeste do Estado poderá semear a oleaginosa de 1º de outubro a 18 de janeiro de 2024, no total de 110 dias. Na região norte-nordeste, a semeadura foi autorizada de 1º de outubro a 28 de janeiro de 2024, totalizando 120 dias. Na região chamada de “Campos de Altitude”, o plantio poderá ser feito de 1º de outubro a 8 de janeiro de 2024, com 100 dias para a implantação.

Para o diretor do Departamento de Defesa Vegetal (DDV), Ricardo Felicetti, a alteração do calendário irá possibilitar o abastecimento adequado de milho no Estado. “Poderia haver uma redução de oferta e agravamento no abastecimento de milho, implicando em importações do grão de outros Estados e, por sua vez, afetaria os custos de produção da cadeia da agropecuária do Rio Grande do Sul”, afirmou.

