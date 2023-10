No RJ, Itália vence Ucrânia no Pré-Olímpico de vôlei

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/10/2023 - 11:29 Compartilhe

RIO DE JANEIRO, 3 OUT (ANSA) – A Itália venceu a Ucrânia por 3 a 0 em uma partida do torneio Pré-Olímpico de vôlei masculino, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (3).

Um dos destaques foi Alessandro Michieletto, responsável por 20 pontos.

O próximo compromisso dos azzurri será nesta quarta (4) contra a Alemanha.

Essa próxima partida será um verdadeiro divisor de águas neste Pré-Olímpico, porque uma possível vitória abriria caminho para a seleção italiana conseguir a vaga para as Olimpíadas de Paris, garantida aos dois primeiros colocados do ranking.

No entanto, o time ainda terá que enfrentar adversários fortes como Irã, Cuba e Brasil. (ANSA).

