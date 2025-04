No Rio, Viola Davis dança ao som de Anitta e fãs reagem: ‘Assume que é brasileira’

A atriz norte-americana Viola Davis, 59 anos, ainda está no Brasil e, pelo visto, está se sentindo em casa. Ela chegou na semana passada para divulgar seu novo filme, “G20”, protagonizado e dirigido por ela, que estreia na próxima quinta-feira, 10 de abril.

Nesta terça-feira, 8, ela deixou os fãs alvoroçados ao compartilhar um vídeo dançando ao som da canção Paradise (“Paraíso”, em português), assinada pela brasileira Anitta, DJ Khaled e Fat Joe. As imagens foram registradas na sacada do hotel em frente à praia, no Rio de Janeiro.

Para o registro, a estrela optou por usar um look assinado pela Lacoste, composto por um vestido de crochê amarelo, com detalhes em branco, e um blazer branco. Para combinar, tênis também branco.

“Viola, assume que você é brasileira. Já vamos enviar o CPF e carteirinha do SUS”, brincou uma fã. “Menina, bora marcar um pagodinho”, sugeriu mais uma. “Very a girl from Rio” escreveu mais uma, em em alusão à outra canção de Anitta, “Garota do Rio”, em tradução para o português.