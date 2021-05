No Rio e SP, Flamengo e Palmeiras batem números de audiência em estreias de Brasileiro na Globo Audiência no Rio de Janeiro foi a maior em aberturas de Brasileirão desde 2005

O clássico regional entre Flamengo e Palmeiras, válido pela abertura do Brasileiro para as duas equipes, apresentou bons números para a Globo. No Rio de Janeiro, a audiência igualou o confronto de estreia entre Internacional e Botafogo como maior marca da emissora desde 2005. Em São Paulo, o público atingido pela rede foi inferior apenas aos anos de 2018 e 2019.

Com bola rolando entre 16h e 17h57, o Rio bateu pico de 29 pontos de audiência e 49% de participação. Assim, supera os quatro domingos imediatamente anteriores da emissora, que alcançaram 14 pontos de audiência e 28% de participação, porcentagem que representa o número de domicílios sintonizados na rede em comparação aos domicílios com televisores ligados no mesmo determinado período.

Já em São Paulo, a Globo apresentou sua terceira melhor média em estreias de Campeonatos Brasileiros desde 2007. Com 23 pontos e participação de 39%, a emissora carioca teve média superior aos quatro últimos domingos nos quesitos levantados. Em comparação com o período, foram 15 pontos a mais em audiência e 21 pontos de participação acima dos dados apresentados nas semanas anteriores.

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 na tarde do último domingo. Com assistência de Bruno Henrique e conclusão de Pedro, o rubro-negro mantém a invencibilidade diante do rival. Os paulistas não superam os cariocas desde 2017.

