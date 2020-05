No Rio de Janeiro, mais de 4 mil pessoas são contaminadas entre sexta e sábado

O governo do Estado do Rio de Janeiro informou neste sábado (30) que 198 pessoas morreram nas últimas 24 horas contaminadas pelo novo coronavírus. Com isso, chega a 5.277 o número total de óbitos contabilizados até sábado.

O número de pessoas infectadas em um só dia, 4.467, foi o maior já registrado. Ao todo, são 52.420 desde o início da pandemia. A maioria das contaminações foi registrada na capital, 28.481 acumuladas. Em seguida aparecem Niterói (3.050), Nova Iguaçu (1.766) e Duque de Caxias (1.478).

A cidade do Rio de Janeiro continua a liderar também o ranking de mortes, 95 nas últimas 24 horas. O número acumulado na capital é de 3.525. Em seguida, com mais registros de óbitos, estão Duque de Caxias (250), Nova Iguaçu (182), e São Gonçalo (158).