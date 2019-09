No Rio, Avaí espera comemorar aniversário com primeira vitória no Brasileirão

Um dia depois de comemorar 96 anos de fundação, o Avaí entra em campo em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o time encara o Fluminense, às 20 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no encerramento da 17.ª rodada.

Único time que ainda não venceu na competição, o Avaí somou apenas sete pontos e precisa de uma improvável arrancada para não retornar à Série B em 2020. As chances de rebaixamento já são maiores que 95%.

“É uma situação delicada e preocupante em relação à tabela, mas em termos de estrutura, se acontecer o pior, é o ano que a gente sai mais estruturado e estabilizado na área financeira. Ainda acreditamos. O clube não vai acabar se acontecer um tropeço”, afirmou o gerente de futebol e ídolo Marquinhos.

Em relação ao time que empatou contra o Corinthians por 1 a 1, na última rodada, o técnico Alberto Valentim vai ter que mudar a defesa, pois o zagueiro Betão foi expulso e cumpre suspensão automática. Liberado pelo departamento médico, Eduardo Kunde disputa vaga com Renato.