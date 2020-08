No retorno do surfe, Filipe Toledo leva título na piscina de ondas de Slater

O brasileiro FIlipe Toledo foi ao topo do pódio no retorno das disputas da Liga Mundial de Surfe (WSL) após a parada forçada pelo novo coronavírus. O paulista conquistou o título do ‘Michelob Ultra Pure Gold Rumble at the Ranch’, evento especial em duplas na piscina de ondas criada pelo americano Kelly Slater, ao lado da havaiana Coco. A dupla derrotou a parceria formada pela brasileira Tatiana Weston-Webb e o japonês Kanoa Igarashi.

Outro brasileiro na disputa, o campeão mundial Adriano de Souza ficou em terceiro lugar com a americana Caroline Marks.

No sábado, no “aquecimento” para o evento principal, Filipe já havia comemorado o primeiro lugar individual em duplas e garantiu a vitória com a maior nota, um 9,67, para somarem 16,24 (com o 6,57 da havaiana) contra 14,63 de Tati e Kanoa.

No total, foram 16 atletas competindo em duplas mistas. Entre eles, o próprio Slater, que foi superado por Filipe na semifinal. Cada atleta surfava duas ondas, uma para direita e uma para a esquerda, somando a sua maior nota em cada fase. Um grande esquema de segurança foi criado pela WSL, com testes do Covid-19 e isolamento antes das disputas.

– Estou amarradão. Foram dois dias irados. A gente teve a competição individual sábado e consegui levar. No domingo, nas duplas, a Coco quebrou também. A gente fez a final contra o Kanoa e a Tati, que também estavam surfando muito. Estou feliz de sair com a vitória. Primeiro campeonato depois de seis meses. Esse troféu vai para casa – vibrou Filipe, quarto melhor do Mundo no ranking Circuito Mundial em 2019.

Na primeira fase do evento, Filipe foi o primeiro a surfar na piscina e logo em sua primeira onda, uma direita, caiu no início, tirando apenas 1.17, mas depois se recuperou com um 7,67, para ele e Coco somarem 14.07 contra 11,34 dos americanos Kolohe Andino e Alyssa Spencer.

Na semifinal, Filipinho subiu o nível com um 8,93 e o placar foi de 15,96 sobre os 10.33 de Slater e Sage Erickson. Do outro lado, Kanoa e Tati também vinham surfaram muito bem, com direito a notas muito boas, como o 9,00 do japonês e o 7,93 da brasileira, a maior entre as mulheres.

Na finalíssima, Coco garantiu um 6,57 na direita e um 4,50 na esquerda, enquanto que Tati fez 7,43 e 7,07, mas Filipe não sentiu a pressão e fez uma onda quase perfeita, com direito a dois aéreos, um deles muito alto, assegurando a melhor nota dos juízes mais uma vez no Surf Ranch (assim como ocorreu na estreia do local) na direita e depois um 5.17 na esquerda. Faltava só Kanoa na onda, precisando de um 8,81, mas errou nas duas apresentações, com 1.33 e um 7.20.

– Agora é voltar para casa, curtir a família, meus filhos. Eu amo ser pai. Amo meus filhos, amo o carinho que recebo e amo dar carinho e amo minha esposa – declarou Filipe, falando em relação ao Dia dos Pais.

– Sobre as competições ainda é meio incerto o futuro, até quando sair uma vacina ou quando esse vírus acabar, mas assim que voltar, estarei com todo o gás, o medo de perder não passa pela cabeça, só a sede de vitória de poder ir lá fazer o melhor, de colocar a lycra e competir, que é o que eu amo fazer – completou.

