No Reino Unido, The Body Shop contrata administradores de insolvência para sua reestruturação

A The Body Shop, varejista britânica de beleza e cosméticos, disse nesta terça-feira, 13, que nomeou administradores de insolvência após anos de dificuldades financeiras. A empresa, que cresceu de uma única loja em 1976 para chegar a centenas de lojas dentro e fora do Reino Unido, é conhecida como uma das primeiras defensoras de práticas comerciais éticas.

O grupo FRP, administradores contratados pela The Body Shop, disseram que “agora considerarão todas as opções para encontrar uma maneira do negócio avançar”.

Há algumas semanas, a Aurelius, uma empresa europeia de private equity especializada na compra e reestruturação de empresas em dificuldades, assumiu o controle do negócio.

A cadeia continuará a operar, mas a notícia de que entrou em administração de insolvência poderá colocar em risco centenas de empregos da companhia. Fonte: Associated Press

