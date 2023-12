No Reino Unido, CMA vai investigar parceria entre Microsoft e OpenAI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2023 - 8:08 Para compartilhar:

A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA, na sigla em inglês) do Reino Unido anunciou nesta sexta-feira, 8, que vai investigar a parceria firmada entre a Microsoft e a OpenAI para determinar se foi uma “aquisição de controle”, ou se o negócio criou uma possível fusão relevante. Uma aquisição de controle faz com que uma companhia passe a ter influência sobre as decisões da outra. A CMA abriu período para recolher informações, inclusive de agentes do mercado e empresas que tenham considerações sobre a parceria.

