No reencontro de Mancini com o São Paulo, Atlético-GO busca voltar a vencer

Apesar de estar invicto há três partidas, o Atlético-GO também não venceu e espera encerrar o jejum nesta quarta-feira, quando enfrenta o pressionado São Paulo, às 20h30, no Morumbi, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa partida será especial para Vagner Mancini, que deixou o cargo de coordenador técnico do São Paulo justamente após a chegada de Fernando Diniz, no final de setembro do ano passado. Quis o destino que o ciclo de Diniz no São Paulo possa terminar justamente em uma partida contra Mancini. Qualquer resultado sem ser a vitória pode tornar insustentável a sua manutenção no time paulista.

O problema é que Mancini tem muitos desfalques. O goleiro Jean e o meia Everton Felipe pertencem ao São Paulo e não podem jogar por questão contratual. O zagueiro João Victor e o volante Edson cumprem suspensão, enquanto o zagueiro Gilvan é dúvida.

Maurício Kozlinski assume o lugar de Jean, um dos destaques do time neste campeonato. Na defesa, Oliveira será o companheiro de Éder se Gilvan não tiver condições de jogo. Willian Maranhão substitui Edson no meio-campo. No ataque, Janderson disputa vaga com Matheuzinho.

Na 11.ª colocação, com 15 pontos, o Atlético-GO espera ter um melhor aproveitamento nas finalizações para encerrar o jejum de quatro jogos sem vitória. No domingo, empatou sem gols com o Fortaleza, no Castelão.

“Estamos vindo com uma sequência de bons jogos, por mais que os resultados não estejam sendo com vitórias, mas estamos conseguindo impor nosso modelo de jogo. Espero que possamos manter o ritmo e ter uma boa atuação contra o São Paulo. Acredito que se aproveitarmos um pouco mais as chances criadas, sairemos com a vitória”, prevê o zagueiro Eder.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO – Maurício Kozlinski; Dudu, Éder, Oliveira (Gilvan) e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Gustavo Ferrareis e Hyuri. Técnico: Vagner Mancini.

