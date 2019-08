No Real Madrid, Neymar ganharia quase R$ 180 milhões por ano

Espanha – Parece que o futuro de Neymar será no Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol “Sport”, o presidente do clube merengue, Florentino Pérez, teria oferecido ao brasileiro um contrato de cinco temporadas e um salário de 40 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões) por ano.

Com isso, o jogador seria segundo futebolista mais bem pago do mundo, atrás apenas de Lionel Messi. Apesar disso, o atacante não assinou o contrato, já que continuaria dando prioridade ao Barcelona. A ideia do craque é reeditar a parceria com Messi e Suárez, segundo o veículo catalão.

A saída de Neymar do time francês deve acontecer. Neste sábado, o PSG anunciou que Neymar não foi relacionado pelo técnico Thomas Tuchel para jogo neste domingo, diante do Nîmes, na estreia do nacional.