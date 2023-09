No programa ‘A Fazenda 2023’, Yuri Meirelles vence prova e é o primeiro Fazendeiro da edição

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 7:28 Compartilhe

O reality A Fazenda da Record TV, inaugurou sua primeira prova do Fazendeiro da edição de 2023 na noite da quarta-feira, 20, tendo como vencedor o modelo Yuri Meirelles. Apenas cinco jogadores participaram da prova: Alessandra Cariúcha, Márcia Fu, Radamés Martins, Yuri Meirelles e WL Guimarães.

Henrique Martins estava na pré-seleção para a prova, realizada de forma inédita na estreia do programa, no entanto, perdeu a oportunidade em uma dinâmica de votos da sede com os peões. O jogador recebeu oito votos e teve sua participação impedida.

A disputa que envolvia boa mira no chute daria a vitória para quem fizesse maior quantidade de pontos chutando bolas no gol.

Os chutes mais distantes e difíceis acumulavam mais pontos e o líder do placar levou, além do título de primeiro Fazendeiro, o prêmio de R$ 5 mil reais.

O placar final teve Yuri em primeiro lugar com 210 pontos, WL em segundo com 120 pontos e Cariúcha com 20 pontos.

Márcia Fu e Radamés não conseguiram nenhuma pontuação.

