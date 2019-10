No PR, colheita de trigo 2018/19 atinge 79%; 33% da soja 2019/20 foi plantada

São Paulo, 15 – A colheita de trigo no Paraná referente ao ciclo 2018/19 chegou a 79%, 3 pontos porcentuais a mais do que uma semana antes. Os produtores do Estado plantaram 1,02 milhão de hectares. Das lavouras ainda a serem colhidas, 73% tinham condição boa, 23% condição média e 4% condição ruim.

As lavouras encontram-se em fase de maturação (44%), frutificação (54%), e floração (2%). Os dados foram coletados até a segunda-feira, 14, informou nesta terça-feira, 15, o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.

A colheita de milho da segunda safra do ciclo 2018/19 já foi concluída.

O Deral informou também que o plantio da primeira safra de milho da safra 2019/20 no Estado está em 80% da área semeada, estimada em 336,8 mil hectares, avanço de 11 pontos porcentuais em relação à semana anterior.

Segundo o Deral, 89% do cereal está em condições boas, 10%, em condições médias e 1% em condições ruins. As lavouras encontram-se em fase de germinação (22%) e desenvolvimento vegetativo (78%).

Já o plantio da soja na safra 2019/20 chegou a 33% da área estimada em 5,488 milhões de hectares, 11 pontos porcentuais a mais do que há uma semana. As lavouras estão em condições boas (62%), médias (37%) ou ruins (1%); e em fase de germinação (61%) ou desenvolvimento vegetativo (39%).