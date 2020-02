No Paraguai, Goiás inicia caminhada na Copa Sul-Americana sonhando com novo 2010

O Goiás, em 2010, surpreendeu ao, mesmo rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, chegar à decisão da Copa Sul-Americana. Sonhando em aprontar mais uma vez no continente, a equipe goiana inicia nesta terça-feira a sua caminhada na segunda principal competição da Conmebol visitando o Sol de América, no estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, no Paraguai, às 21h30 (de Brasília).

O confronto de volta entre paraguaios e brasileiros está previsto para acontecer duas semanas depois. Em 25 de fevereiro, é a vez de o estádio Serra Dourada, em Goiânia, receber a partida pela primeira fase, na qual gol como visitante é critério de desempate.

Para o confronto, o técnico do Goiás, Ney Franco, campeão da Copa Sul-Americana de 2012 dirigindo o São Paulo, não terá três peças importantes do elenco esmeraldino. Os volantes Léo Sena, com uma entorse no tornozelo, e Sandro, longe da forma física ideal, e o atacante Henrique Almeida, que se lesionou diante do Goianésia, pelo Campeonato Goiano, são as baixas certas.

“Nós estamos em um momento no qual o clube contratou muitos atletas. Vamos tentar montar a equipe com o perfil que a gente gosta, com dois extremos. Estamos valorizando muito a competição. Ela tem muita importância no nosso calendário. A expectativa é de representar bem o Goiás, o futebol brasileiro”, afirmou o comandante.

Em situação delicada na temporada, o Sol de América trocou de técnico na terça-feira passada. O boliviano Pablo Daniel Escobar deu lugar ao argentino Luis Islas, campeão mundial em 1986 como jogador e ex-auxiliar de Diego Maradona no Dorados, do México, entre 2018 e 2019.

Ele estreou com derrota para o Guairena, fora de casa, por 2 a 0, resultado que colocou a equipe na 10.ª colocação entre 12 participantes do Campeonato Paraguaio, com três pontos em quatro rodadas. “O Sol de América é um clube com uma estrutura de trabalho muito boa e sólida. O elenco tem que brigar para ser protagonista no campeonato. Lutar pelas primeiras posições. Confio plenamente no elenco”, afirmou o treinador em sua chegada.