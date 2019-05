No Panamá, Brasil fecha disputa da Copa Pan-Americana de Judô com sete pódios

O judô brasileiro disputou neste final de semana a Copa Pan-Americana, último evento qualificatório para os Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, que distribuiu até 200 pontos no ranking continental, mas não contou pontos para o ranking mundial. Ao final dos dois dias de combates na Cidade do Panamá, a seleção brasileira fechou a disputa com sete pódios: três ouros, duas pratas e dois bronzes.

Os ouros vieram com dois dos novatos da equipe: o ligeiro Renan Torres (60kg), de 20 anos, e o leve Jeferson Santos Júnior (73kg), o Juninho Bomba, com a mesma idade, além da meio-médio Alexia Castilhos (63kg), que também garantiu o primeiro lugar.

O caminho de Renan no Panamá teve vitórias sobre o panamenho Isaac Jaramillo, o colombiano John Futtinico, o mexicano Moises Rosado e, na final, ippon sobre o também colombiano Johan Rojas. Jeferson passou por Leider Navarro (Colômbia), Jesus Gavidia (Peru) e por seus dois compatriotas Lincoln Neves, na semifinal, e David Lima, na final.

Em sua campanha, Alexia Castilhos derrotou a argentina Agustina de Lucia e a venezuelana Anriquelis Barrios para conquistar o ouro e os 200 pontos no ranking pan-americano. Nathália Brígida (48kg) também chegou à final de sua categoria, mas parou na cubana Vanesa Godines nas punições.

Os bronzes vieram com Lincoln Neves, também no 73kg, e com Ellen Santana (70kg), única a lutar neste domingo. Ela derrotou Xsara Falconi, do Peru, na disputa do terceiro lugar, enquanto que Lincoln passou por Bradley Langlois, do Canadá, algoz do brasileiro Alex Pombo na primeira rodada.

Os 14 judocas convocados para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima serão anunciados nesta segunda-feira.