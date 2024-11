No palco, o melhor de Elis e Zé Ramalho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2024 - 7:01 Para compartilhar:

Dois musicais em cartaz em São Paulo homenageiam grandes nomes da música brasileira. Apesar do que sugere o nome, O Admirável Sertão de Zé Ramalho não é biográfico, mas explora a obra do cantor e compositor, nascido em Brejo da Cruz, na Paraíba. Sucessos como Admirável Gado Novo e Chão de Giz ganham vida no palco. No elenco, Adriana Lessa, Ceiça Moreno, Cesar Werneck, Duda Barata, Marcello Melo, Muato, Nizaj, Ricca Barros e Diego Zangado. Direção de Marco Nunes e dramaturgia de Pedro Kosovski.

De volta a São Paulo, Elis, a Musical reestreia hoje e narra a vida e obra de um dos ícones da música brasileira. No programa, os sucessos e a trajetória de Elis Regina (1945-1982), do início de carreira ao disco com Tom Jobim. A montagem é uma versão atualizada em celebração aos 10 anos de estreia do musical, que chegou aos palcos em 2013. Laila Garin e Lilian Menezes se revezam no papel da cantora. A direção é de Dennis Carvalho e o texto, de Nelson Motta e Patrícia Andrade.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.