No País Basco, Real Madrid decepciona e só empata com o Athletic Bilbao por 0 a 0

Após o Barcelona empatar com o Celta neste sábado, o Real Madrid tinha grande oportunidade para se aproximar do líder do Campeonato Espanhol. E não aproveitou. Jogando fora de casa contra o Athletic Bilbao, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao, no País Basco, pela 14.ª rodada, ficou em um decepcionante 0 a 0.

O resultado deixou a equipe madrilenha ainda distante do Barcelona: está em quarto com 28 pontos, oito atrás do líder. Já o Athletic Bilbao segue em posição difícil na tabela de classificação, em 15.º lugar com 14 pontos.

Motivado pelo empate do Barcelona e a possibilidade de se aproximar do líder, o Real Madrid começou acelerado e quase abriu o placar aos sete minutos: Cristiano Ronaldo abriu na esquerda, Isco cruzou e Benzema finalizou na trave após matar a bola no peito, com classe.

O Athletic Bilbao, contudo, não se acuou. Aos poucos foi saindo para o jogo e levando perigo ao gol de Keylor Navas. Aos 27 minutos, Iñaki Williams finalizou cruzado e exigiu boa defesa do goleiro costa-riquenho. Aduriz também quase abriu o placar dois minutos depois, após toque de cabeça de Raúl Garcia.

Nos minutos finais do primeiro tempo, após dominar novamente o meio de campo, o Real Madrid voltou a criar boas oportunidades, especialmente em finalizações perigosas de Toni Kroos e Cristiano Ronaldo, que saíram por pouco. O placar, entretanto, seguiu inalterado.

Pouco mudou no segundo tempo. As duas equipes permaneciam ofensivas e o duelo seguiu movimentado, enquanto que as oportunidades eram seguidamente desperdiçadas. Cristiano Ronaldo, de cabeça, teve a sua chance aos 16. Dez minutos depois, o astro português ainda acertou chute perigoso rente à trave. Foi só. Apesar da pressão, o Real Madrid não aproveitou a chance de se aproximar do Barcelona.

Ainda neste sábado, jogando em casa, o Sevilla confirmou o favoritismo e derrotou o La Coruña por 2 a 0. Wissam Ben Yedder e Michael Krohn-Dehli marcaram os gols que deixaram o time com 28 pontos, na quinta colocação.