No Natal, Trump faz visita surpresa a militares no Iraque

NOVA YORK, 26 DEZ (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania, realizaram na noite de segunda-feira(24) um visita de Natal surpresa a um grupo de militares norte-americanos que está em missão no Iraque. A informação foi revelada hoje (26) pela porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, em uma publicação no Twitter. “O presidente Trump e a primeira dama viajaram ao Iraque na noite de Natal para visitar nossos soldados e a liderança militar sênior para agradecê-los pelo trabalho, sucesso e sacrifício, além de desejá-los um feliz Natal”, escreveu.

De acordo com o jornal “New York Times”, esta é a primeira visita do republicano a militares norte-americanos que estão em outro país e em missão. A viagem ocorre poucos dias depois de Trump anunciar a retirada de seus militares da Síria e do Afeganistão. No entanto, segundo a imprensa local, ele não tem pretensão de retirar os soldados do Iraque. (ANSA)