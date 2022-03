No MS, terminal portuário de Porto Murtinho volta a exportar o soja

São Paulo, 29 – O município de Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, recomeçou a operar seu maior terminal portuário no sábado (26), com o embarque, pela FV Cereais, de 23 mil toneladas de soja em um comboio de 12 barcaças, informou a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Estado (Semagro), em nota. A carga seguiu para San Lorenzo, na Argentina, pela Hidrovia do Rio Paraguai.

Segundo a Semagro, a navegação ficou parada no segundo semestre do ano passado, por causa da seca na bacia do Pantanal. Agora, dependendo das condições de navegação, os portos da região banhados pelo Rio Paraguai estimam operar até setembro.

“Com a concentração de chuvas com maior intensidade nas cabeceiras do Rio Paraguai, em Mato Grosso, as perspectivas de movimentação de cargas pela hidrovia são maiores do que nos últimos dois anos, período de seca intensa na região”, diz a Semagro.

