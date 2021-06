No Morumbi, São Paulo não perde para a Chapecoense no Campeonato Brasileiro desde 2014 Ao todo, os times se enfrentaram na casa do Tricolor seis vezes pelo Brasileirão. No retrospecto, o time da casa ganhou dois jogos, perdeu um e três terminaram empatados

Nesta quarta-feira (16), o São Paulo recebe a Chapecoense no Morumbi, às 19h, em confronto da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Tricolor conta com seu bom retrospecto diante do time catarinense nas vezes em que o recebeu no Morumbi.

Ao todo, São Paulo e Chapecoense e enfrentaram seis vezes no Morumbi em partidas do Brasileirão. A única vitória do time catarinense foi em 2014, no primeiro desses seis duelos entre os times. Na ocasião, a Chape venceu a partida por 1 a 0.

Desde então, o Tricolor venceu a Chapecoense no Morumbi, pelo Brasileirão, em duas partidas, empatando outras três. O retrospecto neste período é:

São Paulo 0 x 0 Chapecoense – 17/09/2015

São Paulo 2 x 2 Chapecoense – 31/07/2016

São Paulo 2 x 2 Chapecoense – 09/11/2017

São Paulo 2 x 0 Chapecoense – 19/08/2018

São Paulo 4 x 0 Chapecoense – 22/07/2019

Em 2020, as equipes não se enfrentaram, pois a Chapecoense foi rebaixada em 2019, não disputando a Série A na última temporada.

O retrospecto é favorável ao Tricolor, mas o time não vive um bom momento. A equipe não venceu nas primeiras três rodadas do Brasileirão e sequer balançou as redes nessas ocasiões.

Diante da Chapecoense, o time ainda contará com cinco desfalques do time titular. Luan, Daniel Alves, Miranda e Benítez desfalcam o time devido às suas lesões, enquanto Arboleda fica de fora por estar defendendo a seleção equatoriana na disputa da Copa América.

