No Morumbi, São Paulo busca encerrar sequência de empates recentes contra o Ceará O Tricolor soma cinco empates consecutivos contra o Vozão. Esta é a segunda maior marca do tipo. O recorde da equipe é contra a Portuguesa

São Paulo e Ceará somam cinco empates consecutivos, todos com o mesmo placar. As duas equipes se enfrentam neste sábado (28), no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.





Esta é a segunda maior marca do Tricolor paulista do tipo, só não supera a campanha contra a Portuguesa em 1974, onde acumulou dez empates consecutivos.

Desde novembro de 2019, no Campeonato Brasileiro daquele ano, o São Paulo e o Ceará mantém o resultado de 1 a 1 nos jogos disputados. Neste meio tempo, destes cinco confrontos, o Vozão foi mandante em três.

O último encontro entre os times aconteceu em outubro do último ano, pelo Brasileirão – na ocasião, o autor do gol do Tricolor paulista foi o artilheiro desta temporada, Calleri.

A última vez que o São Paulo garantiu uma vitória em cima do adversário foi em outubro de 2019, também pelo Brasileiro. O Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Daniel Alves

No estádio do Morumbi, a equipe de Rogério Ceni conta com uma boa vantagem para reverter este histórico de quase três anos sem vitórias. Além do fator casa e torcida, também tem uma campanha melhor na competição.

Enquanto o Vozão segue na vice-lanterna, com cinco pontos apenas, o São Paulo se garante no terceiro lugar da tabela, com doze pontos – podendo alcançar a liderança, caso saia com vitória.

O jogo acontece neste sábado (28), às 19h, no estádio do Morumbi. A partida vale pela oitava rodada do Brasileirão 2022.