No Morumbi, Inter aposta na força fora de casa em duelo por vaga na Libertadores

Acostumados a jogar a Copa Libertadores, Internacional e São Paulo fazem, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, uma decisão pela última vaga disponível à fase de grupos do torneio continental. O duelo é válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Inter inverteu a lógica e tem jogador melhor e conquistado mais pontos como visitante. Diante desse cenário, o time colorado confia que vai conquistar fora de casa os pontos que perdeu no Beira-Rio.

Uma derrota eliminará a possibilidade de o Inter conquistar a vaga direta na próxima edição da Libertadores, uma vez que o time gaúcho está em sétimo, com 54 pontos, a três do São Paulo, o sexto, restando apenas mais um jogo por fazer após esta rodada.

“Jogo difícil, mas o bom é que depende da gente. Então é fazer grande jogo e trazer os três pontos para ter a chance de definir a vaga direta domingo contra o Atlético-MG. É mais um jogo, mais uma decisão”, avaliou o zagueiro Victor Cuesta.

A maior dúvida quanto à escalação da equipe treinada por Zé Ricardo diz respeito à presença ou não de D’Alessandro. O meia argentino está disponível para o duelo após cumprir suspensão na última rodada, mas não é certo que estará em campo.

Pela experiência, técnica e liderança, seria natural que D’Alessandro voltasse à equipe titular. No entanto, Zé Ricardo ficou satisfeito com o desempenho de Neilton, substituto do meia, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo. Se não quiser escalar nenhum dos dois, o treinador tem outras alternativas, como Rafael Sóbis e Sarrafiore.

Certo é que, no meio, Patrick e Guilherme Parede serão titulares. O outro retorno é de Zeca. O lateral se recuperou de lesão no quadril e está novamente disponível. Ele deve ser opção entre os reservas.