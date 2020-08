“No momento certo, Deus vai me conceder a letra”, diz Hungria Hip Hop sobre gravar gospel

O rapper Gustavo Hungria, mais conhecido pelo seu nome artístico Hungria Hip Hop, foi o convidado da live da IstoÉ Gente nessa quinta-feira (20). Em conversa com o jornalista Rafael Ferreira, o cantor, que também é compositor e produtor musical, falou sobre a sua carreira, com dezenas de discos lançados, e sobre seu mais novo trabalho, que está saindo do forno e chega às plataformas de streaming nesta sexta (21), “Cheiro do Mato”.

Hungria ficou conhecido nacionalmente pelo seu primeiro single, “Bens Materiais”, considerado como um dos maiores clássicos do rap do Distrito Federal. Com efeito, Hungria é o rapper mais popular do Brasil na plataforma de vídeo e um dos poucos artistas nacionais com mais de 2,5 bilhões de acessos e 10 milhões de inscritos no YouTube.

Apesar de ter vindo de uma região onde conheceu a pobreza de perto, Hungria optou por fazer músicas que refletem “a cara das pistas” e cantar sobre coisas positivas, em vez de escrever letras de protestos e que falam sobre criminalidade, características comuns aos sons dos rappers de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na época, ele foi considerado por muitos como “Playboy do Hap”, por causa do estilo ostentação. “Sou de outro segmento do hip hop, gostava de falar das marcas, roupas e de carros (…) Tive que mudar minha imagem”, conta.

Na verdade, o sucesso do músico não está restrito à Brasília ou cercanias da cidade. Suas músicas, em média, batem os cem milhões de acessos na internet. Seu maior hit, “Lembranças”, possui mais de 300 milhões de acessos no YouTube e tornou-se trilha sonora de “Malhação: Viva a Diferença”. Ele é o 16° artista musical brasileiro mais ouvido na história do YouTube. “Sou a prova viva que a fé move montanhas e números”, diz.

Hungria, que é evangélico, conta na live que com os fechamentos das igrejas, por causa da pandemia do coronavírus, os cultos tem sido realizado na casa dele. E ainda diz que tem aproveitado a quarentena para escrever muito e que pensa em fazer um rap gospel. “Creio que no momento certo, Deus vai me conceder a letra e vou gravar isso ai”, diz.

Em 2017, Hungria conseguiu destacar outros sucessos internacionalmente, como “Coração de Aço” e “Não Troco”, que ultrapassaram 200 milhões de acessos no YouTube cada e o levou para turnês fora do País, como no Japão e nos Estados Unidos. Dois anos depois, o cantor participou de um projeto da Universal Music que uniu vários artistas para o relançamento do single “Zóio de Lula” em tributo ao falecido cantor Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. Para o projeto, foi confirmada também a participação de Marcelo D2.

“Cheiro de Mato” é um EP que Hungria lançará com cinco músicas. “Vou lançar um clipe de cada música por semana. O lançamento começará pelo videoclipe da música “Amor e Fé”. As faixas foram gravadas em versão acústica, algo inédito na carreira do cantor, além de todo o conteúdo ter sido produzido em apenas um dia.

“Está sendo um momento muito especial na minha vida, uma musicalidade que eu sempre quis fazer. Foi incrível gravar no meio do mato, onde tem natureza, Deus está presente. A natureza me acalma, inspira e traz paz. A música corre na minha veia. Consegui realizar mais um sonho”, finaliza.

