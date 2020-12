‘No momento, Bayern x Dortmund é superior a Real x Barcelona’, diz Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern de Munique, não perdeu a oportunidade de dar uma opinião polêmica e, ao mesmo tempo, valorizar o Campeonato Alemão. Em entrevista ao serviço de mídia do torneio, o dirigente foi taxativo de que o principal clássico da Alemanha é um confronto melhor que o maior duelo do Campeonato Espanhol entre Real Madrid e Barcelona.

“Esse jogo se tornou um grande clássico. Olhávamos com um pouco de inveja para a Espanha com Real Madrid e Barcelona jogando o clássico entre eles. Atualmente eu acho que Borussia Dortmund x Bayern de Munique é um clássico por si só”, disse Rummenigge.

“Vimos isso recentemente quando jogamos, foi uma grande partida, 3 a 2. Poderia ter sido 5 a 4 olhando as chances. Isso é um grande jogo. No dia seguinte teve um Real e Barça e não teve comparação em termos de qualidade. Então podemos dizer que o clássico do Campeonato Alemão é, no momento, de um nível um pouco superior”, definiu o mandatário bávaro.

Na entrevista, Rummenigge ainda se disse feliz com a grande probabilidade de Lewandowski ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. “Eu falei com ele, teríamos um campeão em 2021, em 2022 e um buraco em 2020, o que, para mim, seria um erro possível de ser corrigido. Fiquei feliz que a Fifa está realizando a votação e espero que o Robert (Lewandowski) possa ser eleito. Ele teve um ano maravilhoso. Apesar dos 32 anos, está na melhor forma da vida, mas não é uma decisão certa até o resultado. Espero ver ele vencendo, ele fez por merecer, mas precisamos esperar até o dia para saber”, comentou.

Por fim, ainda sobraram elogios para o goleiro Neuer. “Manuel Neuer está com 34 anos e só fica melhor e melhor. Ele é como vinho, que matura a cada ano. Ele antecipa quase todos os chutes, não importa de onde vem, ele defende. Vimos isso nas últimas semanas, tanto no Campeonato Alemão, quanto na Liga dos Campeões”, disse o presidente do Bayern de Munique.

