‘No meio do mato’, diz Elana sobre banheiro do ‘No Limite’

Muitos internautas ficaram curiosos sobre a sobrevivência dos participantes do “No Limite” e, agora que as gravações acabaram, alguns dos concorrentes começaram a tirar dúvidas dos seguidores. Elana Valenária, que esteve nesta edição do reality, contou aos fãs um pouco de como era viver em acampamento.

Uma das perguntas que mais chegava era sobre o banheiro. “Sim, era no meio do mato, um buraco assim com cano, nada que não relembre minha infância, porém tinha umas madeirinhas pra colocar o pé em cima, mas tinha que ser bom de mira. O melhor de tudo é que a gente sabia quando o amiguinho fazia o nº2 porque dava pra ouvir”, disse.

Além do cano, os participantes tinham papel higiênico para poder se limpar. Elana completou dizendo que eles iam individualmente e cada um respeitava muito o espaço do outro.

