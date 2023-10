No Marrocos, Haddad terá encontros preparatórios para G20

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2023 - 17:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 11 OTT – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viajou ao Marrocos para a cúpula do FMI e o Banco Mundial, onde amanhã (12) terá um encontro com sua homóloga da Índia, Nirmala Sitharaman, para discutir sobre a futura presidência brasileira do G20.

O gigante latino-americano assume neste ano o comando do grupo, atualmente presidido pelo país asiático. O encontro desta quinta é um dos últimos compromissos de Nirmala Sitharaman a frente da “trilha financeira do G20, cuja presidência será assumida por Haddad” em dezembro, informou hoje a assessoria de imprensa da Fazenda consultada pela ANSA.

Em setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu das mãos do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o martelo que simboliza o comando do G20.

Segundo o Ministério da Fazenda, a presidência brasileira do G20 terá entre suas prioridades impulsionar a “inclusão social e o combate à fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável e reformulação de instituições” de governança globais.

Em Marrakech, Haddad deve ter outros encontros bilaterais “preparatórios” para a organização do G20, e nesta quinta participará de um jantar com os ministros de finanças desse fórum. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias