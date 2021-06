No Marítimo, Matheus Costa quer grande ano no clube da Ilha da Madeira Zagueiro passa por ótimo momento na carreira

Em grande fase na carreira e um dos responsáveis pelo acesso do Vizela para a elite do futebol português, o zagueiro Matheus Costa vestirá a camisa do Marítimo na próxima temporada. Feliz com a oportunidade, o jogador falou sobre a motivação que está para esse novo desafio.

– Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde a última época. Vestir a camisa do Marítimo será um grande prazer. Vou lutar muito para honrar essa camisa e para construir uma história no clube. Tenho certeza que esse próximo ano será muito especial para todos.

O jogador ainda falou sobre o desejo do clube em fazer uma grande temporada.

– O Marítimo terá um elenco forte para a próxima temporada. Tenho certeza que teremos um grupo de jogadores que lutarão para fazer um ótimo ano.

