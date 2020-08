No Marítimo há alguns anos, Bebeto fala sobre expectativa para o futuro Lateral brasileiro é titular da equipe portuguesa, mas está com o contrato se encerrando

Vestindo a camisa do Marítimo há três épocas, o lateral-direito Bebeto, revelado nas categorias de base do Bahia, e com passagens pelo São Bento e Caxias, revelou estar ansioso para o início da nova temporada. Segundo o jogador, que está definindo sua situação após fim do contrato no clube da Ilha da Madeira, sua meta é estar resolver a vida nos próximos dias..

– Chegou ao fim meu contrato no Marítimo e estamos resolvendo a situação. Tem a possibilidade da renovação de contrato e algumas coisas estão surgindo. Devo definir isso o mais rápido possível para iniciar logo a pré-temporada em algum clube. Temos conversado bastante e tenho um carinho grande pelo Marítimo. Espero definir isso nos próximos dias – disse.

Ainda de acordo com o atleta, sua ideia é melhorar os números no futebol europeu.

– Vou trabalhar muito para melhorar meus números no futebol europeu. Venho me dedicando muito nos últimos anos para evoluir, e é isso que tem acontecido. A última temporada foi muito boa. Espero manter esse nível na próxima.

