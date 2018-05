No Maracanã, Bahia duela contra o Flamengo em busca da 1ª vitória fora de casa

Fora da zona de rebaixamento após bater o Vasco por 3 a 0 na rodada anterior, o Bahia volta a campo nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, para enfrentar outro time carioca: o Flamengo, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e marcado para as 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A boa vitória na Arena Fonte Nova, em Salvadro, fez com que o time baiano fosse a oito pontos e subisse um pouco na tabela de classificação, além de interromper uma sequência de quatro partidas sem triunfar no torneio nacional.

A ideia no Bahia é conquistar a primeira vitória longe de Salvador. Em três jogos fora de casa, foram três derrotas sem sequer marcar um gol – para Internacional, Sport e Palmeiras – vindas de atuações ruins, diferentemente do que acontece na Arena Fonte Nova.

“É mais um jogo contra uma grande equipe, um adversário que está bem no campeonato. Não estamos fazendo bons jogos fora, mas é um bom momento para mostrar a nossa capacidade fora”, declarou o meia Élber, que marcou pela primeira vez com a camisa do time baiano no triunfo sobre o Vasco.

É provável que a escalação que entrará em campo no Maracanã seja a mesma que venceu o Vasco por 3 a 0 no último domingo, já que não há nenhum desfalque fora os que já não puderam atuar na rodada passada, que são o goleiro Douglas, o zagueiro Rodrigo Becão, o lateral-direito Leo, o meia Marco Antônio e o centroavante Edigar Junio.

Douglas e Léo têm chances de jogar, mas a tendência é de que sigam fora. Os dois se recuperaram das respectivas lesões e iniciaram a transição física no gramado nos treinamentos desta semana.