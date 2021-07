No Maracanã, Argentina vence Brasil e conquista a Copa América

A Argentina acabou com um jejum de 28 anos sem títulos ao conquistar neste sábado a Copa América, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, anfitrião da competição, em pleno estádio do Maracanã.

No palco onde foram vice-campeões mundiais em 2014, os argentinos ficaram com o título do torneio sul-americano de seleções graças ao gol do meia Di María, no minuto 22.

E em sua quinta final com a Argentina, finalmente o atacante Lionel Messi alcançou seu primeiro troféu com a seleção, que se sagrou pela 15ª vez campeã continental, enquanto os brasileiros seguem com nove conquistas.

Além de se sagrar campeão, Messi se despede desta edição da Copa América eleito o melhor jogador da competição e como artilheiro do torneio, com quatro gols, ao lado do colombiano Luis Díaz.

– Ficha técnica da partida final da Copa América 2021:

Argentina-Brasil (1-0), de la

Local: estádio Maracanã (Río de Janeiro)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Gol:

Argentina: Di María (22)

Cartões amarelos:

Argentina: Paredes (33), Lo Celso (51), De Paul (68), Otamendi (81), Montiel (89)

Brasil: Fred (2), Lodi (70), Lucas paquetá (72), Marquinhos (82)

Equipes:

Argentina: Damian Martinez – Gonzalo Montiel, Cristian Romero (German Pezzela 79), Nicolás Otamendi, Marcos Acuna – Rodrigo De Paul, Ángel Di María (Exequiel Palacios 79), Leandro Paredes (Guido Rodriguez 54), Giovani Lo Celso (Nicolás Tagliafico 63), Lionel Messi (cap) – Lautaro Martínez (Nicolás González 79). T: Lionel Scaloni.

Brasil: Ederson – Danilo, Marquinhos, Thiago Silva (cap), Renan Lodi (Emerson 76) – Casemiro, Lucas paquetá (Gabriel 76) – Fred (Roberto Firmino 46), Everton (Vinícius Júnior 63), Richarlison, Neymar. T: Tite.

