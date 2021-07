No Maracanã, Argentina vence Brasil e conquista a Copa América

A Argentina acabou com um jejum de 28 anos sem títulos ao conquistar neste sábado a Copa América, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, anfitrião da competição, em pleno estádio do Maracanã.

No palco onde foram vice-campeões mundiais em 2014, os argentinos ficaram com o título do torneio sul-americano de seleções graças ao gol do meia Di María, no minuto 22.

E em sua quinta final com a Argentina, finalmente o atacante Lionel Messi alcançou seu primeiro troféu com a seleção, que se sagrou pela 15ª vez campeã continental, enquanto os brasileiros seguem com nove conquistas.

Além de se sagrar campeão, Messi se despede desta edição da Copa América eleito o melhor jogador da competição e como artilheiro do torneio, com quatro gols, ao lado do colombiano Luis Díaz.

