No Limite: veja os participantes do programa que estreia no dia 18 de julho

No dia 18 de julho estreia a nova temporada do programa “No Limite“, na Globo. Com foco na Amazônia, a atração se passará na maior floresta do Brasil, com novas dinâmicas e integrantes. Durante o intervalo da novela ‘Vai na Fé’, os 15 participantes foram anunciados na terça-feira 4.

O grupo de competidores será formado por famosos e anônimos. No dia 13 de julho, a Globo divulgará uma edição especial apresentando a nova locação e os detalhes dos bastidores.

O atleta Fernando Fernandes seguirá como o apresentador da nova temporada.

Saiba quem são os participantes

Carol Nakamura

Paulo Vilhena

