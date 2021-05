No Limite: Tempestade obriga produção a dar casacos e cobertores aos participantes

No segundo episódio de “No Limite“, nesta terça-feira (19), a produção do programa se viu obrigada a afrouxar um pouco do perrengue que os participantes precisam enfrentar e precisou dar casacos impermeáveis e cobertores térmicos para que eles “sobrevivessem” à chuva e ao frio que enfrentaram durante a noite.

Após a primeira etapa de provas, os participantes jantaram e tentaram dormir, mas foram surpreendidos por uma tempestade que durou horas e encharcou os acampamentos das duas equipes, Carcará e Calango, e deixou os participantes sofrendo o resto da madrugada.

No meio de uma tempestade intensa, eles já não sabiam mais o que fazer para poderem se aquecer. Para evitar que eles tivessem problemas mais graves de saúde causados pelo frio e por estarem encharcados, a produção enviou os cobertores térmicos e agasalhos impermeáveis que eles puderam utilizar até o dia seguinte, quando o sol voltou a aparecer.

A quinta temporada de “No Limite” está sendo gravada no litoral do Ceará.

Mais uma madrugada intensa! Desta vez, casacos impermeáveis e cobertores térmicos foram fornecidos para cada um dos participantes. #NoLimite pic.twitter.com/mfB8I8GwQg — No Limite (@NoLimite) May 19, 2021

Veja também