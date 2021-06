No Limite: Iris é a eliminada da semana

O episódio dessa semana do “No Limite” eliminou Iris, mas antes do portal muita coisa aconteceu no reality. A edição começou com uma participante da tribo Carcará indo para a Calango. A votada para fazer a mudança foi Iris.

A prova do privilégio foi um circuito em que as equipes tinham que arremessar bolas usando uma catapulta enquanto, um indivíduo de outra tribo tentava impedir que a bola atingisse o quadrado. Depois, eles precisavam passar por uma plataforma e marcar 5 bolas em um jogo da velha antes do outro time. A vencedora foi a tribo Carcará, que ganhou pente, pasta de dente e algumas comidas especiais.

Já a prova da imunidade consistia em cada time arremessar uma marimba, atingindo um saco de areia que cairia no chão. Depois, eles precisavam pegar os sacos e arremessá-los dentro de um túnel. Com 25 sacos em um túnel, eles chegam à base e arremessam os sacos em um trampolim, fazendo com que as bolas ali quicassem e fossem parar no lugar correto.

Quem ganhasse teria 1000 moedas para compras no iFood mercado, além da imunidade na semana. Os vencedores foram Carcará, levando a tribo Calango ao portal por mais uma semana.

