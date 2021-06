No Limite: Gui Napolitano é o eliminado da semana

O “No Limite” desta terça-feira (29) eliminou Gui Napolitano, da equipe Carcará. Antes disso os participantes precisaram realizar duas provas, a o privilégio e a da imunidade.

Na prova do privilégio, um homem da equipe deveria passar por um tapete, depois por cima o primeiro obstáculo, e em seguida por baixo do segundo. Depois, deveriam arremessar sacos de areia para derrubar o quebra-cabeça da tribo adversária. Quem derrubar todas as peças primeiro manda as mulheres da tribo para remontar a imagem. O prêmio é um acampamento de hotel 5 estrelas com cama e comida, e quem ganhou essa etapa foi a tribo Calango, que estava para trás no jogo.

Já a prova da imunidade consistia em um integrante pegar um balde, correr até o mar e pegar água. Depois, jogar o balde com água dentro para outro integrante, que vai passar apenas a água para um terceiro participante da equipe. Esse terceiro participante sai com o balde, percorre alguns obstáculos e derruba a água em um recipiente para pegar a chave de um baú que contém peças de quebra-cabeça. A primeira equipe a montar ganha um kit spa e comida. A vencedora foi a tribo Calango novamente.

