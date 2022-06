No Limite: Esposo de Charles explica força do participante: ‘Envolvimento com a natureza’

Quem acompanha o No Limite já percebeu que Charles é um competidor forte. Mas isso não quer dizer que ele seja musculoso. “Ele não é o esportista padrão, não é o garoto da academia que vai lá pra dar close. O envolvimento dele com a natureza é muito forte e isso acaba refletindo na intimidade que ele tem com o próprio corpo”, revelou Diogo, esposo dele.

Em entrevista ao Gshow publicada nesta sábado (25), Diogo analisou como Charles usa os seus pontos fortes dentro da competição. “Ele cresceu no meio da floresta, no meio da mata fazendo trilha com a família e nadando no mar desde cedo. Isso reflete muito no desempenho dele nas provas. Não é algo artificial, treinado. Ele simplesmente cresceu no meio da natureza e foi aprendendo a conviver com tudo isso”, disse.





Além disso, o participante da tribo Estrela priorizou habilidades com a chegada do reality. “Antes ele fazia corrida de rua, chegou a subir ao pódio, mas com a aproximação do programa, ele investiu muito em natação e nado livre no mar. Ele ainda fortaleceu as atividades com musculação, corda e abdominais dentro de casa. Ele também começou a ter orientação de nutricionista para regular a alimentação”, contou.