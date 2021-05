No Limite: Ariadna é eliminada do reality nesta semana

O “No Limite” desta terça-feira (25) foi cheio de emoções. Brigas entre Ariadna e o resto da tribo Carcará, tribo Calango tomando banho com água que sobrou da chuva, e comendo cacto frito. A edição começou com prova do privilégio, em que a tribo Carcará precisou tirar dois participantes para que a disputa ficasse justa com a outra equipe.

+ Bianca Andrade toma primeira dose da vacina contra a Covid-19

+ Esposa de Thiago Silva fala sobre perda de peso e revela não ter mais roupas no Brasil

Nesta dinâmica, cada equipe precisava encher uma balança e carregá-la por uma série de obstáculos, sem derrubar. Depois, eles precisavam colocar os vasos que estavam na balança em um pedestal, e voltar com a balança para o começo. Em seguida, todos deveriam percorrer os obstáculos novamente, e escolher um dos integrantes para arremessar um peso derrubando os vasos dos pedestais. A equipe vencedora foi a Calango, que ganhou muita comida para o acampamento.

Já a prova de imunidade consistia em cada participante segurar pesos acima dos ombros para evitar que os outros integrantes do time levassem um “banho” do tanque cheio de água acima deles. A tribo vencedora foi a Calango. A eliminada desta semana foi Ariadna.

Veja também