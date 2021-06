No Limite: Arcrebiano é o eliminado desta semana

O “No Limite” aconteceu nesta segunda-feira (07) em vez de terça. O programa começou com a prova do privilégio, que consistia em uma dupla de cada tribo pegar uma bola, equilibrá-la no bambu e atravessar o circuito. A primeira equipe a acertar 3 bolas numa cesta ao fim do circuito, ganhava uma série de alimentos, como arroz e doce de leite. A tribo vencedora foi a Calango.

A edição desta terça foi especial: os ganhadores da prova, além de receberem comidas especiais, também tiveram um luau com direito a churrasco e música ao vivo, apresentando Wesley Safadão. Mesmo sem o show ou a comida, a equipe Carcará resolveu festejar em seu acampamento, mostrando bom humor.

Já a prova da imunidade era a seguinte: cada tribo precisava pescar chaves com varas de bambu, passar o molho de chaves para outro membro do grupo, atravessar alguns obstáculos e pegar coquinhos, colocando-os nas cestas de cores correspondentes. Os vencedores levariam diversas comidas, um café da manhã especial, além do totem de imunidade. Quem ganhou esta prova foram os Carcará. O eliminado desta semana foi Arcrebiano, que estava com muita dificuldade com a escassez de comida no reality.

