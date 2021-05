No Limite: Angélica é a eliminada da semana

O “No Limite” desta terça-feira (18) teve prova do privilégio e eliminação. A prova do privilégio foi uma dinâmica de circuito de quatro etapas. Cada um da equipe precisava repetir o caminho com varetas de madeira até que o último chegasse na base para montar um quebra-cabeças. Como a Calango estava com um participante a menos pela eliminação de Mahmoud, a Carcará precisou vetar um participante, e a escolhida foi Ariadna.

A equipe vencedora foi a Carcará, que ganhou algumas comidas e lenços umedecidos. Os perdedores pegaram menos comida. Já a prova de imunidade consistia em carregar um dos integrantes, que segurava uma corda, por uma corrida de obstáculos. A segunda vetada da Carcará foi Isis. Que também foi a equipe que venceu a prova novamente, ganhando mais comidas e um cooler com Skol. A eliminada desta semana do “No Limite” foi Angélica, que havia empatado com Gleici na hora da votação dos colegas, mas no desempate acabou sendo retirada da disputa.

