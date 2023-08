No Japão, Toshiba anuncia oferta de recompra de ações de US$ 14 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2023 - 14:47 Compartilhe

A Toshiba anunciou, nesta segunda-feira, 7, uma oferta pública de aquisição (OPA) de 2 trilhões de ienes (US$ 14 bilhões), em um movimento que pode torná-la privada, enquanto a gigante japonesa de eletrônicos e energia busca se recuperar de escândalos.

A OPA será liderada por um fundo com a participação de grandes bancos e empresas japonesas, chamado Japan Industrial Partners, e terá início amanhã, ao valor de 4.620 ienes (US$ 32) por ação.

O presidente da companhia, Akihiro Watanabe, pediu aos acionistas que apoiem a proposta, dizendo que é a única opção para a Toshiba retornar à sua força anterior.

“Esta mudança para a Toshiba é ótima não apenas para o Japão, mas também para o mundo”, disse ele. “Tenho fé no renascimento da Toshiba.”

A Toshiba, com sede em Tóquio, registrou prejuízo de 25 bilhões de ienes (US$ 176 milhões) no trimestre de abril a junho, com vendas de 704 bilhões de ienes (US$ 5 bilhões), uma queda de quase 5% em relação ao ano anterior.

A empresa não forneceu uma projeção de lucro para o ano fiscal completo, citando incertezas em seu negócio de chips de computador.

Se a proposta for bem-sucedida, será um passo importante no esforço de recuperação da Toshiba, que já dura anos, permitindo que ela saia da Bolsa de Valores de Tóquio.

Pelo menos dois terços dos acionistas devem oferecer suas participações para que a oferta seja bem-sucedida. Fonte: Associated Press

