No Japão, dados do BoJ sugerem agressiva intervenção a favor do iene por 2º dia seguido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 7:11 Para compartilhar:

O Japão provavelmente interveio de forma agressiva a favor do iene no mercado cambial pelo segundo dia consecutivo na sexta-feira (12), segundo cálculo baseado em dados do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) e corretores independentes.

Em projeção diária divulgada nesta terça-feira, 16, o BoJ disse que os depósitos de bancos comerciais no banco central japonês provavelmente sofrerão queda de 2,74 trilhões de ienes, o equivalente a mais US$ 17 bilhões, na quarta-feira (17) devido a fatores fiscais. O número se compara a um recuo de 600 bilhões de ienes estimado por corretores em previsões anteriores.

Operações de câmbio são normalmente liquidadas em dois dias úteis. Esta segunda-feira (15) foi feriado nacional no Japão.

A diferença de cerca de 2 trilhões de ienes entre a estimativa do BoJ e a de corretores fornece um indício do tamanho de uma suposta intervenção cambial que teria ocorrido na última sexta-feira. O Ministério de Finanças japonês não confirmou se interveio.

Dados divulgados na semana passada já haviam indicado a possibilidade que o governo japonês teria gastado mais de 3 trilhões de ienes para impulsionar a moeda local na quinta-feira (11).

O iene se fortaleceu de maneira acentuada frente ao dólar na última semana, gerando especulação sobre possível intervenção cambial.

Às 7h (de Brasília), o dólar era negociado a 158,38 ienes, ante 157,86 ienes no fim da tarde de segunda-feira, 15. Fonte: Dow Jones Newswires.