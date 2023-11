No Jalapão, Lexa troca carícias com novo namorado e internautas dividem opiniões

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/11/2023 - 4:33 Para compartilhar:

O amor está no ar para Lexa, que não se cansa de posar ao lado do novo amado, Ricardo Vianna. Nesta segunda-feira, 20, a cantora compartilhou uma sequência de cliques românticos no Jalapão (TO) que arrematou mais de 500 mil curtidas e milhares de comentários de internautas — com opiniões bastante divididas.

“Eu e meu amor”, escreveu, na legenda da publicação. No entanto, alguns seguidores acusaram-na de tentar “atingir alguém” — possivelmente MC Guimê, seu ex-marido. Outros, criticaram-na pela rapidez com a qual o novo relacionamento foi assumido. Houve, ainda, os apoiadores do novo casal.

“Acho que esse excesso de posts é só para tentar atingir o Guimê”, escreveu uma, nos comentários do post.

“Dá para ver que ela não está feliz, tudo mentira. Saiu de um casamento de anos, dormiu, acordou amando outro”, opinou outra.

“Vai viver mesmo minha gostosa, que você merece ser feliz”, incentivou uma terceira.

Veja:

A cantora anunciou o fim de seu casamento com o ex-marido no final de setembro. Esse foi o terceiro término do ex-casal, após um relacionamento marcado por polêmicas que culminaram em Lexa sendo acusada de traição.

Segundo MC Guimê, ela o estava traindo “há um tempo” antes do término. Apesar disso, vale lembrar que o cantor foi indiciado por importunar sexualmente, em rede nacional, a modelo Dania Mendez durante sua participação no BBB23. Em uma festa, ele passou a mão no corpo de Dania sem seu consentimento em diversas ocasiões.

