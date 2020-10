No Inter, Boschilia rompe ligamento do joelho e não atua mais na temporada

O Internacional perdeu outra peça importante para o restante da temporada. O meia Boschilia se lesionou no treino desta segunda-feira e, após exames, foi constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O clube não informou o tempo estimado para a recuperação do jogador, mas ele terá de passar por cirurgia. É certo que não voltará a entrar em campo nesta temporada, sendo mais um desfalque importante para o técnico Eduardo Coudet.

Depois do ocorrido, o clube postou uma mensagem no Twitter para o jogador. “Força, Boschilia! Estamos contigo em mais este desafio. Logo voltará a brilhar com essa canhota.”

Antes de Boschilia, o treinador perdeu o atacante Guerrero, que teve a mesma lesão em agosto, em jogo contra o Fluminense, e o lateral-direito Saravia, que se machucou na partida contra o América de Cali.

Boschilia ficou de fora do duelo contra o Flamengo, no último domingo, porque se recuperava de lesão muscular. Ele, inclusive, chegou a ouvir de Thiago Galhardo, principal destaque do Brasileirão, de que era muito importante para ele e para o time como um todo.

Veja também