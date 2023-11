No Instagram, Megan Fox mostra mudança drástica no visual

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2023 - 2:51 Para compartilhar:

Megan Fox surpreendeu fãs nesta quarta-feira, 8, com fotos de seu novo look. No Instagram, a atriz deu adeus ao característico cabelão longo e surgiu com os fios curtos e vermelhos.

A mudança de visual pode ter sido parte da divulgação de seu novo livro de poemas, “Pretty Boys Are Poisonous” (Garotos Bonitos são Venenosos, em tradução livre).

“Uma autora”, escreveu a namorada de Machine Gun Kelly, na legenda da publicação. Os cliques arremataram 1,6 milhão de curtidas.

A obra conta com poemas sobre a vida de Fox, incluindo um possível aborto espontâneo sofrido em 2022.

